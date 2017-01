Curitiba ganha seu primeiro drive thru de comida asiática

(foto: Valterci Santos/Divulgação)

Os curitibanos têm agora uma nova opção de restaurante para fazer refeições saudáveis e com praticidade. O Taipei Sushi Express, franquia de comida asiática inaugurada recentemente em Curitiba, oferece pratos com receitas baseadas na culinária de Taiwan. As refeições podem ser solicitadas via drive thru ou servidas nas mesas do restaurante container.

“Nossos pratos levam o nome da casa. Os taipeis são servidos em potes e preparados com ingredientes frescos e de qualidade. A maioria dos pratos leva arroz, peixes, frutas, legumes e molhos especiais. E para quem não aprecia peixe cru, também temos uma linha de refeições quentes”, explica o empresário Marcelo Moro, proprietário do restaurante.

Com preços acessíveis, de R$ 16 a R$ 30, os taipeis podem seguir uma das 12 receitas existentes ou serem criados pelo cliente, que tem 17 opções de ingredientes à disposição. Entre os pratos existentes estão o Taipei 101 (arroz, salmão, abacate, cebola roxa, pepino, molho e gergelim), o Filadelfia (arroz, salmão, molho, cream cheese, gergelim e alga) e o Polvo Hawaiano (arroz, polvo, abacaxi, alho-poró, molho e gergelim).

Além dos pratos salgados, o cardápio também conta com três opções doces (com coco em lascas, morango, goiabada, brigadeiro), o Taipei Açaí e sucos funcionais com frutas da estação.

Prezando a praticidade, as refeições ficam prontas em até dois minutos. Além de ser o primeiro drive thru de comida oriental de Curitiba, o Taipei Sushi Express foi idealizado seguindo um conceito de sustentabilidade para ser expandido por meio de franquias. Construído em um container, o restaurante oferece aos clientes um ambiente aconchegante, com deck coberto e decoração e paisagismo temáticos.

Serviço

Taipei Sushi Express (Rua Castro, 500 – Água Verde)

Funcionamento: segunda-feira a sábado, das 11h30 às 21 horas

Contatos: www.taipei.net.br | (41) 3342-5050