Turismo rural e ecoturismo são boas opções para as férias de verão

Nos meses de janeiro e fevereiro, período de férias escolares, muitas famílias buscam opções de lazer e turismo. O turismo rural e o ecoturismo são opções para quem quer curtir as férias de maneira diferente e divertida. Localizado em Gaspar (SC) no Vale do Itajaí o Fazzenda Park Hotel é reconhecido como o melhor hotel fazenda do Brasil. Premiado algumas vezes pela qualidade do hotel e também por se destacar na preservação ambiental, o Fazzenda é um paraíso com 2 milhões de m².

Em uma completa estrutura de lazer, o Fazzenda conta com atrativos como a lagoa com pedalinhos, quadra de tênis, cancha de bocha, piscinas térmicas (cobertas) e externas, jacuzzi, campo de futebol (grama e areia), quadra de areia para vôlei, capela e engenho, pescaria, passeio de charrete, rancho campeiro, bicicletas, academia, playground, sala de jogos, cavalgadas diurnas e noturnas, trilhas, interação com animais da fazenda, massagens relaxantes, arvorismo, quadriciclo, muitas atividades ligadas à natureza, recreação para as crianças, esportes e diversão. O hotel também oferece atrativos como acomodações de luxo e gastronomia impecável (são cinco refeições diárias com um tempero especial do campo).

Pacote especial para Fevereiro: Final de semana com 15% de desconto. Hospedagens de segunda a sexta-feira com desconto progressivo: mais dias, maior o desconto (duas diárias 5% de desconto; três diárias 10% de desconto; quarto diárias 15% de desconto; cinco diárias 20% de desconto).

Consulte mais informações em www.fazzenda.com.br ou ligue (47) 3397-9000. O Fazzenda Park Hotel está localizado na SC 411 | Rodovia Ivo Silveira, Km 6 – entre Gaspar e Brusque / Gaspar/SC.

