Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

17/01/17 às 12:04 - Atualizado às 12:07 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um caminhão pegou fogo na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente foi no km 654, na pista sentido norte. A pista precisou ser interditada por cerca de um hora, das 10h30 às 11h30. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fila chegou a aproximadamente cinco quilômetros.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia.