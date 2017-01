ABL publica em seu site manuscritos digitalizados de Machado de Assis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 825 páginas escritas à mão, Machado de Assis escreveu a história de dois gêmeos idênticos, Pedro e Paulo, mas de temperamento oposto no romance "Esaú e Jacó", publicado em 1904. Há uma semana, desde a última terça (10), o texto pode ser consultado em sua versão original na internet: a ABL (Academia Brasileira de Letras) disponibilizou os manuscritos desse e de outros dois textos do escritor. As rasuras, na caligrafia do autor, dão pistas sobre as idas e vindas de sua escrita e indicam as mudanças, inclusive, de nomes dos personagens do romance. A consulta, porém, ainda não é amigável: é preciso seguir uma série de recomendações do site, explicadas pela Academia. Os documentos já integravam o Arquivo Múcio Leão, da ABL, coordenado pelo historiador e acadêmico José Murilo de Carvalho. E podiam ser consultados digitalmente, porém apenas nos computadores instalados no prédio da instituição, no Rio. A grande procura para observar esses textos motivou a publicação irrestrita na internet, segundo a instituição. Além de "Esaú e Jacó", estão disponíveis também "Memorial de Aires" e o poema "O Almada". A previsão é que, no futuro, todos os manuscritos de Machado de Assis estejam abertos para consulta.