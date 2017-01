Repórter da GloboNews é agredida em cobertura ao vivo sobre rebelião

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter Larissa Carvalho foi agredida durante transmissão ao vivo no "Jornal GloboNews Edição da Meia-noite" desta terça (17). A jornalista dava informações sobre sobre uma rebelião em um presídio de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando uma mulher a empurrou com força. Com a repórter caída no chão, as imagens voltaram para o estúdio da emissora. Mas, em seguida, a própria Larissa voltou ao ar afirmando estar bem. "Foi um susto, mas está tudo bem, sim." De acordo ela, a agressão aconteceu porque parentes dos presos que estavam na área não concordaram com a informação dada minutos antes -e confirmada pela Polícia Militar- de que não havia feridos na penitenciária. "A preocupação é porque há uma ambulância do Samu aqui, mas o que a polícia explica é que o Samu está presente, porque, em função de os presos terem colocado fogo lá dentro, há muita fumaça e alguém pode ter se intoxicado", disse a repórter. Retomando a informação que havia sido interrompida, Larissa falou que o número de presos em Ribeirão das Neves é o dobro da capacidade da prisão.