Paraná Clube busca zagueiro no Palmeiras

O zagueiro Gabriel Dias (foto: Divulgação/Agência Palmeiras/Cesar Greco)

O Paraná Clube trouxe por empréstimo o zagueiro Gabriel Dias, 22 anos, do Palmeiras. O jogador passou 2016 emprestado para o Bragantino e para o Mogi Mirim. Foi titular nas duas equipes e somou 36 partidas e 3 gols nos dois clubes em toda temporada.

Em 2015, Gabriel disputou 20 jogos pelo Boa. O jogador foi revelado na base do Palmeiras. No clube paulista, atuou em seis partidas no elenco principal em 2014.

Com a chegada de Gabriel, o Paraná já soma 15 reforços: o goleiro Léo (ex-São Paulo), os zagueiros Artur (ex-América-MG), Airton (Luverdense), Eduardo Brock (ex-Brasil de Pelotas), Rayan (ex-ASA) e Gabriel Dias (ex-Palmeiras), os laterais Júnior e Igor Cariús (ex-ASA), os meias Zezinho (ex-Ceará e Atlético-PR), Renatinho (ex-Guarani e Atlético-PR), Alex Santana (ex-Criciúma) e Jonas Pessalli (Neftchi-AZJ) e os atacantes Bruno Cantanhede (Kiryat Shmona-Israel), Matheus Carvalho (ex-Atlético-GO) e Italo (ex-Guarani).