Gisele Mirabai vence Prêmio Kindle de Literatura, que paga R$ 20 mil

MAURÍCIO MEIRELES ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O vencedor do Prêmio Kindle de Literatura, anunciado na manhã desta terça (17), na Confeitaria Colombo, no Rio, foi Gisele Mirabai, com o romance "Machamba". O livro será publicado pela Nova Fronteira, que realiza o prêmio em parceria com a Amazon. A autora também recebe R$ 20 mil com o troféu. Gisele, de 36 anos, é uma das escritores egressas das oficinas literárias do escritor pernambucano Marcelino Freire. "O livro é um objeto pequeno, ainda marginalizado. A literatura tem uma grande missão pra transformar o mundo", disse a autora, visivelmente emocionada. O romance conta a história de uma mulher que leva uma vida desregrada em Londres e resolve viajar pelo mundo, conhecendo civilizações antigas. "Enquanto ela encontra as ruínas dessas civilizações, ela encontra as próprias ruínas", diz a autora. Em uma nota, o escritor Geraldo Carneiro, membro do júri ao lado de Carlos Heitor Cony, enviou uma nota comentando o livro. "Um espelho em que o leitor se vê como semelhante e estrangeiro. Há aqui uma forte escritora parindo seu mundo", escreveu Carneiro. O Prêmio Kindle teve cerca de 2.000 títulos inscritos. Na final, também estavam "Minha Sombra Cabe Ali", de Leon Idris Azevedo, e "Os Últimos Passos do Enforcado", de Edson Soares. O jornalista viajou a convite da Amazon