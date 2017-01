Henrique Almeida chega ao Coritiba e explica má fase

Kleber e Henrique Almeida se cumprimentam no treino dessa terça-feira pela manhã, em Foz (foto: Reprodução/Youtube)

O atacante Henrique Almeida, 25 anos, se apresentou nessa terça-feira (dia 17) pela manhã ao Coritiba, em Foz do Iguaçu, onde a equipe faz sua pré-temporada. Na chegada, o jogador cumprimentou os companheiros e falou sobre o retorno para o clube paranaense.

“Aqui me sinto em casa”, disse Henrique Almeida, para a rádio Transamérica. Em 2015, ele marcou 12 gols em 20 jogos pelo Coritiba no Brasileirão.

Em 2016, foi comprado pelo Grêmio, mas teve fraca temporada no clube gaúcho. No Brasileirão do ano passado, marcou um e fez uma assistência nos 17 jogos que disputou. O jogador explicou a má fase. “No Grêmio foi um ano difícil. Tive muitas lesões”, disse.

Agora, Henrique Almeida diz estar pronto para começar bem 2017. “Já estava treinando com bola lá (no Grêmio). Vai demorar alguns dias para entrar em forma, mas é questão de tempo”, afirmou. “Espero fazer muitos gols como em 2015”, comentou. “E buscar um título esse ano”, declarou.

Henrique Almeida chega ao Coritiba por empréstimo de um ano. Ele tem vínculo com o Grêmio até 2020.