Banda confirma saída de Frejat

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barão Vermelho anunciou nesta terça (17) a saída de Roberto Frejat, fundador e voz à frente da banda desde a saída de Cazuza, em 1985. Ele será substituído por Rodrigo Suricato, músico que até então fazia carreira com a banda carioca Suricato. A notícia foi antecipada pelo jornal "O Globo" e confirmada pela banda em seu perfil no Facebook. Em um vídeo publicado na rede social, o baterista Guto Goffi deu as boas vindas ao novo integrante e garantiu a continuidade do grupo. "Uma banda de rock nada mais é do que a vontade de estar juntos, de curtir, de fazer aquilo acontecer. Agora nós temos todos os ingredientes". Já Suricato, em sua conta no Instagram, falou sobre o "honroso e desafiador convite de cantar e tocar" naquela que chamou de "maior banda de rock do Brasil" e esclareceu que não deixará a antiga banda, que prepara novo álbum para 2017. "Confesso que é estranho e ao mesmo tempo familiar quando me imagino naquele palco do Cazuza e do Frejat", escreveu Suricato na publicação. "Dois grandes ídolos, insubstituíveis, patrimônios da nossa música. Críticas serão inevitáveis e eu passarinho quanto a isso. Tenho muito respeito pela história do Barão e agradeço o carinho e gentileza do Frejat".