Apucarana recebe obras de saneamento e novos veículos para a prefeitura

Apucarana, no Vale do Ivaí, que nesta semana comemora 73 anos de emancipação política, terá ampliação na oferta de abastecimento de água, o que beneficiará, principalmente, os moradores das áreas norte e oeste do município. Além disso, a prefeitura recebeu dez veículos, entre caminhões, motoniveladoras e pás carregadeiras. Apucarana também comemora a entrega dos primeiros cinco quilômetros da duplicação no trecho da ligação com Califórnia.



Nesta terça-feira (16), o governador Beto Richa esteve em Apucarana para a posse do prefeito Beto Preto na Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), que reúne 26 prefeituras, com uma população de quase 300 mil habitantes. Richa destacou os investimentos em Apucarana. “Viemos reafirmar a disposição de estamos juntos”, disse Richa. “Procuramos nos associar à gestão municipal, com uma parceria harmônica, republicana. Temos obras acontecendo e estamos anunciando outras. A prefeitura apresenta importantes projetos, o que dá ao Governo do Estado a possibilidade de realizar investimentos”, afirmou o governador.



Ele disse que hoje o Paraná colhe os frutos do ajuste fiscal feito pelo governo estadual. “A transferência de R$ 430 milhões em recursos do ICMS para os municípios, feita ontem em Curitiba, mostra que as medidas foram acertadas. Acompanhamos com tristeza a situação de outros estados, que não se prepararam para crise aguda nacional. Apucarana recebeu 2,7 milhões. Isso é resultado do trabalho e planejamento do nosso governo”, afirmou.



NA REGIÃO - Richa também ressaltou investimentos anteriores, que beneficiam toda a região da Amuvi. Ele citou a ampliação do colégio agrícola de Apucarana, a construção da quadra esportiva do colégio Heitor Furtado, a construção, reforma e melhoria da rede estadual de ensino e reparos em 29 escolas da região (dez de Apucarana). Mais de sete mil famílias foram atendidas com projetos habitacionais, além da construção, em Apucarana, do Centro de Especialidades do Paraná. A construção da maternidade e UTI neonatal do hospital da Providência já tem recursos garantidos no orçamento do Estado de 2017. Pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano foram investidos na região R$ 14 milhões em obras, serviços e veículos e máquinas para as prefeituras.



“É um momento de alegria para Apucarana”, disse o prefeito Beto Preto. Estamos na semana do aniversário da cidade, que completa 73 anos de emancipação política, e queremos avançar ainda mais, em parceria com o Governo do Estado”, afirmou.



O Vale do Ivaí, disse o prefeito, é uma região rica, mas que precisa de desenvolvimento, gerar emprego e renda.”Temos de estar juntos com o governo estadual, fazer planejamento estratégico, inteligência empresarial para trazer investimentos para a região. Vamos contar com todos os prefeitos que fazem parte da Amuvi”, afirmou Beto Preto. “Ninguém governa sozinho, temos que unir forças”.



DEMANDA DA POPULAÇÃO – O presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, disse que os novos investimentos em saneamento atendem a demanda da população de Apucarana. Os investimentos somam R$ 12,2 milhões. Foi assinada ordem de serviço para início da construção de uma estação elevatória, autorizada a licitação para instalação elétrica e automação do Sistema Parque da Raposa e autorizado o investimento para operacionalização de um poço, com redes de distribuição, que atenderá a 17.500 pessoas.



“Essas ações complementam o que já foi feito. Hoje Apucarana recebe o maior investimento da Sanepar, que chega a R$ 100 milhões, feitos nos últimos cinco anos. O sistema de coleta e tratamento de esgoto, que em 2011 cobria 30% da população, chega agora a 73%”, disse Chaowiche. Segundo ele, há substituição de equipamentos, aumento de reservatório e de pressão, para garantir abastecimento, principalmente, aos bairros mais distantes.



MELHORIA NA CIDADE – O secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, explicou que são investidos R$ 2,5 milhões na modernização do parque de máquinas da prefeitura, com motoniveladora, caminhões, automóveis. Os recursos são financiados pelo governo estadual, por meio do Paranacidade e Fomento Paraná.



“Isso tudo para dar um novo momento para a cidade na questão do reparo e da manutenção das vias urbanas e também na área rural”, disse ele. “Sabemos da necessidade das prefeituras de contar com bons equipamentos, até para que haja mais eficiência da Secretaria Municipal de Obras para prestar um bom serviço para a população. Esse é o projeto que estamos fazendo no Paraná inteiro”, disse ele.