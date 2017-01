Grupo curitibano lança novo álbum e faz turnê pelo Brasil

Para o lançamento, o grupo está em turnê pelo norte do Brasil. Do Paraná ao Acre, Veenstra já passou por diversas cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e agora faz o caminho de volta. Desde o dia 15 de janeiro a banda está no Acre, onde ficará até dia 21, quando começa a viagem em direção ao sul. Pelo caminho, vão tocar em bares e festivais, cujos eventos serão divulgados pelas páginas do Facebook da banda e do Coletivo

"Map of the Limbo"

Este é o quinto álbum do projeto criado por Lorenzo Molossi em 2012. Diferente dos álbuns anteriores, "Map of the Limbo" foi construído em conjunto com outros músicos — Guilherme Nunes, Leonardo Gumiero, Lucas Leite e Marcela Mancino —, o que lhe confere uma multiplicidade de composições e arranjos, que ressoam em consonância. Instrumentos estranhos para um álbum de pós-rock, como bongô, acordão e ukulele, se unem a efeitos sonoros inusitados, como o som de um rádio, que está presente nas apresentações ao vivo tal qual a guitarra e os pedais.

O álbum também segue sonoramente a história de Ana. A primeira metade apresenta canções mais doces e convencionais em instrumentação, apostando mais na tríade vocal de Lorenzo, Marcela e Leonardo. Com a faixa 7 como ponto de quebra, a segunda metade aposta em diferentes instrumentos e estruturas musicais. Assim é criada uma ambientação mais densa e onírica, seguindo a jornada da protagonista.