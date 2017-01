Empresário condenado é confirmado como embaixador de Israel no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro informou, em nota divulgada nesta terça-feira (17), que aceitou a nomeação de Yossi Sheli como embaixador de Israel no Brasil, posto vago há mais de um ano. A indicação de Sheli pelo premiê Binyamin Netanyahu, em setembro do ano passado, foi recebida com estranheza pelo fato de Sheli -que é empresário- não ter experiência diplomática.

Ele foi indicado depois da crise nas relações bilaterais causada pela tentativa de Netanyahu de enviar a Brasília Dany Dayan, um dos líderes dos colonos judeus nos territórios ocupados por Israel na Palestina. A diplomacia brasileira é contra a política de ocupação dos territórios palestinos, considerada ilegal pela maioria dos países. A reação do Itamaraty à nomeação de Dayan foi postergar indefinidamente a concessão do agrément, na prática rejeitando o nome, algo raro na prática diplomática. Ele acabou sendo nomeado cônsul em Nova York.

Em 2012, Sheli foi proibido pela Justiça israelense de exercer funções públicas até 2015 depois de ser condenado por fraude e falso testemunho ao omitir que era membro do Likud, partido de Netanyahu, quando foi presidente do conselho de administração dos correios e diretor-geral da Prefeitura de Beer Sheva, no sul de Israel. O presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Fernando Lottenberg, manifestou "satisfação pela normalização das relações diplomáticas entre o Brasil e Israel, novamente em seu nível mais elevado, com a designação de embaixadores".