'Se tiver que dar porrada em campo, vou dar', diz Felipe Melo

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ousado chegou. Enfim, Felipe Melo recebeu pela primeira vez a camisa do Palmeiras. Em uma chuvosa manhã de terça-feira, o volante foi apresentado como novo reforço do campeão brasileiro. E a contratação mais esperada do ano na Academia de Futebol, que vestirá o número 30, mostrou logo em sua primeira entrevista que não tem medo de polêmicas. Em cerca de meia hora de entrevista, falou pesado contra a imprensa e reclamou da fama de "violento". O volante, porém, prometeu não "aliviar" para representar a nova camisa. "Deixaram para o torcedor do Palmeiras lembrar dos momentos legais, que o Felipe Melo não é só porrada. Se tiver que dar porrada, vou dar porrada. Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar. Lógico que com responsabilidade, porque não quero deixar o time com menos um", declarou. O jogador de 33 anos, antes de prometer "não tirar o pé", se apegou aos números para afastar a fama de "violento". Felipe Melo até citou reportagem do UOL para ratificar o bom comportamento dentro de campo. "Muito se fala de expulsão, mas nos últimos quatro anos, cinco anos, foram quatro vermelhos. Para um centro-campista responsável por este trabalho sujo, acho um número pequeno", acrescentou o volante. "Essa situação foi criada por vocês da imprensa de que o Felipe Melo é maldoso, expulso todo jogo. Se não me engano minha média de cartões amarelos é menor que a do Gabriel Jesus no Palmeiras, se não me engano tomo menos vermelhos do que o Fernandinho da seleção brasileira", acrescentou o novo camisa 30 do clube alviverde. "Vi muitos programas que, em vez de passar lances legais, mostravam expulsões de 2010. Ninguém mostrou o passe do Felipe Melo para o Robinho, o título pelo Fenerbahce, os momentos bons...", reclamou. IMPRENSA Felipe Melo se mostrou na defensiva ao falar sobre o tratamento da imprensa. A expulsão na eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2010, na visão do jogador, ainda é utilizada para classifica-lo como um atleta de comportamento questionável dentro de campo. O volante não escondeu o incômodo com certas críticas e se mostrou sincero ao falar sobre o comportamento da mídia. "Existe mau caráter em todo lugar, mas muitos de vocês [imprensa] ganham dinheiro para falar mal dos outros, vocês perdem a linha, faltam com respeito com a família, com o ser humano. Existem críticas, e eu acho que faz parte a crítica", declarou. "Eu, como torcedor, vendo jogo em casa, critico mesmo. Mas jamais vou falar 'esse cara é um songamonga, um desastre, um desgraçado'. Isso não é muito diferente do cara que solta bomba, isso e aquilo, porque isso é maldade. E o cara que tem maldade no coração não serve para a humanidade", atacou. FLAMENGO Obviamente, o assunto Flamengo não escaparia da apresentação do jogador. Time do coração do volante, posição reafirmada na manhã desta terça-feira (17) diante dos microfones na Academia de Futebol, o volante se mostrou incomodado com a postura de Antonio Tabet, vice-presidente de comunicação do clube rubro-negro. O alvo da reclamação se deu após o o funcionário do Flamengo e humorista que ganhou notoriedade com o site "Kibe Loco" publicar uma indireta para Felipe Melo no Twitter. "Amo tanto o Flamengo, que trabalho para ele de graça". O volante, nesta terça, respondeu. "Nessa janela não houve nenhum interesse, nenhuma procura, nenhuma oferta. E sinceramente, é difícil acreditar que o Flamengo tem um vice-presidente de marketing [na verdade, de comunicação], que possa soltar piada no Twitter para fazer o torcedor acreditar que o jogador é, como ele colocou, uma p...", reclamou. "Ele como vice-presidente ele é um ótimo piadista. Até vejo os vídeos dele no Youtube [Porta dos Fundos] e dou risada; mas, como dirigente, não. Eu sou flamenguista, mas hoje sou palmeirense. É o Palmeiras que está colocando comida na minha casa", afirmou. A irritação de Felipe Melo para com o clube do coração contrasta com as declarações apaixonadas pela nova casa. O volante de 33 anos rebateu a insinuação do dirigente e negou qualquer procura do Flamengo nesta atual janela de transferências. "É bom você falar de Flamengo. Vou falar uma vez só, porque minha pátria-amada hoje é Palmeiras. Não falo mais de Flamengo. O Flamengo me procurou há alguns anos, num momento que era impossível eu vir para cá. Nunca pedi R$ 1 milhão para jogar no Flamengo", afirmou Felipe Melo, procurado apenas pelo São Paulo antes de fechar com o atual campeão brasileiro. As declarações de Felipe Melo foram prontamente respondidas por Antonio Tabet. Logo após a entrevista, o dirigente do clube ironizou a gafe de Felipe Melo, que errou o seu cargo dentro do Flamengo. "Você faz vídeos de humor na internet?!?", brincou, marcando o vice-presidente de marketing do clube, Daniel Orlean.