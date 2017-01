Ratinho Jr nega que vá deixar o governo e vê “fofoca” por 2018

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD) negou que intenção de deixar o governo Beto Richa. A saída dele foi aventada por aliados depois que um decreto baixado logo após as eleições municipais de 2016 tirou autonomia da Pasta ao estabelecer que qualquer convênio ou repasse de recurso para municípios tem que passar pelo governador.

Ratinho Jr atribui as especulações sobre sua saída a “fofoca” em razão das articulações para as eleições de 2018. O secretário é um dos pré-candidatos ao governo do Estado. Outro nome da base política de Richa já colocado para a sucessão é o da vice-governadora Cida Borghetti (PP), mulher do ministro da Saúde e deputado federal licenciado Ricardo Barros (PP).

“A gente interpreta isso mais como uma fofoca de bastidor política. Nesse momento já se discutindo eleição em 2018 – que também é muito cedo – é natural que vários grupos políticos comecem a se posicionar e até fomentar um certo volume de fofoca”, afirmou o secretário.

