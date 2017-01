Camisa que seria usada por Alan Ruschel na Sul-Americana é recuperada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A camisa que seria usada por Alan Ruschel na partida da Chapecoense contra o Atlético Nacional, no jogo de ida da Copa Sul-Americana, em novembro, e que havia ficado nos destroços do avião da Lamia que levava o elenco do clube e acabou caindo, foi recuperada e será entregue ao jogador sobrevivente da tragédia. O jornalista Rafael Henzel, também sobrevivente da tragédia, publicou a foto da camisa do jogador em seu Facebook e contou que foi achada nos escombros do avião da Lamia, que caiu próximo a cidade colombiana de Medellín. "Colombianos não param de surpreender. Camisa que seria utilizada por Alan no jogo foi devolvida hoje [terça]. Um grupo de jovens de La Union, onde ocorreu o acidente de novembro, fez uma campanha para recuperar roupas, calçados, documentos e outros objetos de quem estava no voo da Lamia. O que for encontrado, ou devolvido por quem levou de recordação, será entregue no jogo da Chape pela Recopa. Surpreendente", disse o jornalista em mensagem de agradecimento ao povo colombiano. A Chapecoense vai enfrentar o Atlético Nacional na Recopa Sul-Americana, jogo entre o campeão da Copa Sul-Americana e o da Copa Libertadores. Além da camisa de Alan Ruschel, outros pertences serão devolvidos, como uniformes da comissão técnica e camisas de treinamento da Chapecoense.