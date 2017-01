Doria 'reinaugura' ponte Estaiada com nova iluminação

GIBA BERGAMIM JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em parte de sua cruzada contra pichadores, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), fez uma espécie de "reinauguração" da ponte Octavio Frias de Oliveira, conhecida como ponte Estaiada, na região do Brooklin (zona sul). A ponte Estaiada estava tomada por pichações desde junho de 2016 e com o sistema de iluminação prejudicado desde 2012. "Estamos hoje [terça] comemorando o resgate da ponte Estaiada, a ponte Octavio Frias de Oliveira. Após um longo tempo pichada e mutilada, agredida, ela hoje é entregue à cidade de São Paulo", disse. Doria agradeceu às empresas que ajudaram na limpeza do evento. Segundo o prefeito, o investimento dessas empresas foi de R$ 900 mil. "Custo zero para a Prefeitura de São Paulo. As empresas cooperaram", disse. Segundo ele, agora a ponte está "recuperada e iluminada". "O esforço foi coletivo e agora a cidade tem um de seus símbolos resgatado e colocado a serviço da cidade. É um dos cartões-postais da cidade." Para a limpeza do mastro da ponte, de 138 metros de altura, foram necessários alpinistas, treinados para atuar durante a madrugada. Foi restabelecida também a iluminação da ponte. De acordo com Doria, foram roubados projetores e holofotes da ponte ao longo dos anos. "Volto a transmitir um recado aos pichadores, mudem de profissão, se tornem grafiteiros, muralistas e venham ser artistas para serem respeitados. Terão apoio não somente da prefeitura como de toda a população", afirmou.