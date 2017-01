Petição convoca artistas a doarem cachê à causa LGBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma petição nos EUA propõe que os principais artistas da programação do Coachella deste ano doem seus cachês à causa LGBT. O pedido surgiu após notícias de que Philip Anschutz, um dos donos do grupo Anschutz Entertainment (AEG), promotor do festival, teria feito doações a grupos de ódio com iniciativas homofóbicas.

Com mais de 8.000 assinaturas até o encerramento desta edição, o documento pede que Beyoncé, Radiohead e Kendrick Lamar doem seus cachês aos grupos de apoio aos direitos LGBT Trevor Project, Trans Lifeline e Human Rights Campaign. De acordo com o site especializado em música Pitchfork, Anschutz teria doado ao menos US$ 190 mil (cerca de R$ 615 mil) a grupos de ódio, por meio de sua fundação, até 2015. Anschutz disse que, ao saber que organizações com as quais havia colaborado haviam apoiado tais causas, interrompeu as doações.