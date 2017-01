Uendel chega ao Inter com contrato até o fim de 2019

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Uendel é, oficialmente, jogador do Internacional. Nesta terça-feira (17) o clube gaúcho anunciou a conclusão do negócio com o Corinthians. O lateral esquerdo assinou contrato até o final de 2019 e será apresentado oficialmente à tarde. Com ele, o time gaúcho chega a três reforços para a temporada. Ex-jogador de Avaí, Grêmio e Corinthians, Uendel chega para suprir a carência crônica do Inter há anos: a lateral esquerda. Em 2016, o time começou com Artur e terminou assistindo Alex e Ceará serem improvisados na função. Antes de negociar com o Corinthians, o Inter tentou outros alvos no mercado e não conseguiu avançar. O nome de Uendel gerou investida nas últimas semanas e o acordo foi possível por conta dos planos do time paulista: dar espaço a outros jogadores da posição e garantir lucro agora com o jogador de 28 anos. Além de Uendel, o Internacional já anunciou as contratações do atacante Roberson e do zagueiro Neris. Klaus, do Juventude, está acertado e depende de trâmites burocráticos para ser apresentado. O lateral direito Alemão, que jogou pelo Botafogo no ano passado, também.