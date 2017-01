Eduardo Baptista projeta time para amistoso contra a Chapecoense

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras retornou aos trabalhos na manhã desta terça-feira (17), diante de uma fina chuva que atingiu a capital paulista. Sem Yerry Mina e Alejandro Guerra -ainda em início de preparação- e Moisés e Rafael Marques -fora por questões físicas-, Eduardo Baptista ensaiou o time para o amistoso contra a Chapecoense, no sábado (21). O treinador do atual campeão brasileiro novamente promoveu um treino tático e deu uma amostra do Palmeiras que entrará em campo para o primeiro compromisso da temporada. Thiago Santos treinou entre os titulares durante a primeira parte da atividade. Na sequência, Felipe Melo, apresentado como novo jogador palestrino, ocupou a vaga do camisa 21. Alecsandro novamente iniciou o treinamento como titular e larga na frente na disputa pela vaga deixada por Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City, da Inglaterra. O treinamento desta terça-feira contou com o retorno do atacante Willian, liberado na última segunda para resolver pendências particulares. O atleta ainda recebeu uma homenagem durante a tarde do Cruzeiro, clube responsável por negociá-lo com o campeão nacional. Também liberado da manhã de segunda, Alejandro Guerra reforçou a preparação física na academia. Tanto ele quanto Mina ainda se encontram em início de pré-temporada e dificilmente viajarão com a delegação para o confronto do final de semana em Santa Catarina. Além de promover um novo trabalho tático e ensaiar a equipe, Eduardo Baptista também deu atenção às bolas paradas, essencialmente escanteios. O treinador ainda possui mais três dias de trabalho antes da viagem a Chapecó, marcada para a tarde de sexta-feira. Palmeiras e Chapecoense se enfrentam no sábado, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Condá. O amistoso servirá como uma homenagem às 71 vítimas do acidente aéreo ocorrido no final do ano passado com a delegação do clube catarinense, jornalistas e tripulantes do voo da LaMia para Medellín.