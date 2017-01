PDT decide expulsar senador que votou a favor de PEC do Teto

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A executiva nacional do PDT decidiu expulsar do partido o senador Telmário Mota (RR), que votou a favor da Proposta de Emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos, a chamada PEC do Teto. A decisão foi tomada "ad referendum", ou seja, ainda precisa ser referendada, o que acontecerá na convenção do diretório nacional do partido, em março. Mota pode recorrer. Além de Telmário Mota, outros dois senadores do partido votaram a favor da PEC: Laiser Martins (RS) e Pastor Valadares (RO). Lasier deixou o partido no final do ano passado. Já Valadares votou como suplente do senador Acir Gurgacz (PDT-RO) e, no momento, não está em exercício. O caso dele também será discutido na reunião do diretório nacional. Para o presidente do PDT, Carlos Lupi, os senadores "desrespeitaram o estatuto e o programa do partido, rasgando este estatuto".