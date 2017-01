Nadal e Djokovic passam fácil por estreia; Rogerinho vira jogo em 5 sets

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presentes na galeria de campeões em Melbourne, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic passaram com tranquilidade pela estreia da edição do Aberto da Austrália nesta terça-feira (17). Enquanto Nadal derrotou o alemão Florian Mayer por 3 sets 0 (6/3, 6/4 e 6/4), Djokovic precisou de um tie-break para também vencer o espanhol Fernando Verdasco em sets diretos, parciais de 6/1, 7/6 (7-4) e 6/2. O sérvio, que iniciou a campanha como segundo colocado do ranking da ATP e busca seu sétimo título em Melbourne, teve um começo arrasador e abriu larga vantagem no primeiro set, perdendo apenas um game para fechar por 6 a 1. Na segunda parcial, no entanto, Djokovic encontrou mais resistência contra o atual 40º colocado do ranking da ATP. Verdasco quebrou por duas vezes o saque do rival (no segundo e quarto games), mas em ambas perdeu a vantagem na sequência, o que levou o set para o tie-break. Apesar do equilíbrio inicial, o sérvio deslanchou nos três pontos finais e abriu 2 a 0. Depois do susto no set anterior, Djokovic teve o controle total no terceiro. Conseguiu uma quebra no segundo game e controlou a vantagem para fechar o jogo. Na próxima rodada seu adversário será o vencedor do duelo entre o uzbeque Denis Istomin e o croata Ivan Dodig. NADAL Nadal também teve uma estreia tranquila no Aberto da Austrália. Sem ceder uma chance sequer de quebra ao adversário, o ex-número um do mundo derrotou o alemão Florian Mayer por 3 sets 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Com o controle total quando sacava, Nadal conseguiu quebrar o serviço do rival uma vez em cada set para uma vitória construída em duas horas e quatro minutos. Campeão do Grand Slam australiano em 2009, o espanhol disputa a edição deste ano como nono cabeça-de-chave. Na próxima rodada, Nadal terá pela frente o cipriota Marcos Baghdatis, que venceu após desistência do russo Mikhail Youzhny. Baghdatis vencia por 6/3 e 6/0. ROGERINHO Já o Brasil teve sua primeira alegria no Aberto australiano. Após as eliminações logo na estreia de Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro, só restava ao país um representante na competição, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, que superou em cinco sets o americano Jared Donaldson. Rogerinho precisou lutar muito para não dar adeus ao Aberto da Austrália, após sair perdendo por 2 sets a 0 antes de emplacar uma bela virada, 3/6, 0/6, 6/1, 6/4, 6/4, em três horas e cinco minutos de jogo. Na segunda rodada, o brasileiro terá pela frente o francês Gilles Simon, 25º cabeça de chave e seu algoz na estreia em Roland Garros, no ano passado.