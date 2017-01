Pedido de Roger, Lucas Leiva conversa com Atlético-MG e clubes da Europa

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A pedido de Roger Machado, o Atlético-MG iniciou as tratativas para contar com Lucas Leiva na atual temporada. O volante que tem contrato com o Liverpool até 30 de junho deste ano recebeu também ofertas da Espanha e da Itália, mas ainda não sabe qual será o seu destino. O diretor de futebol Eduardo Maluf crê que o meio-campista de 30 anos pode chegar à Cidade do Galo para suprir a saída de Leandro Donizete, que deixou Belo Horizonte para defender o Santos. O dirigente, inclusive, é quem mantém conversas com o estafe do atleta. A busca por Lucas Leiva é um pedido de Roger Machado. O técnico não chegou a atuar ao lado do jogador no Grêmio, mas o acompanhou nas categorias de base do clube de Porto Alegre, na primeira metade da década passada. O principal desafio do time mineiro na negociação é convencer o jogador a retornar ao país natal. Com mercado na Europa, o brasileiro busca um projeto vitorioso para os próximos anos de sua carreira. Em Anfield, ele não tem tido muitas oportunidades. Nesta temporada, ele disputou 16 jogos sob a batuta de Jürgen Klopp, somente nove deles na condição de titular. Em dez anos de Inglaterra, Lucas venceu somente uma Copa da Liga Inglesa com a camisa do Liverpool. Ele, contudo, faturou duas taças com a seleção brasileira. Em 2005, venceu a Copa Sendai e, em 2007, levou o Campeonato Sul-Americana sub-20.