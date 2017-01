Hoje companheiro, Rafinha já foi rival e perdeu 'bichos' para Thiago Neves

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Rafinha ganhará mais que um companheiro de equipe no Cruzeiro. A chegada de Thiago Neves ao clube representa também a reedição de uma parceria que foi construída fora do Brasil, quando ambos jogaram em times diferentes na Arábia Saudita. Porém, quando se enfrentaram dentro de campo, a dupla precisou deixar a amizade de lado para defender seus respectivos clubes. E ao que parece, Rafinha levou a pior nos confrontos. Questionado sobre a chegada do amigo a Minas Gerais, o meia 'comemorou' o fato do principal reforço de 2017 estar jogando a seu favor, já que nas últimas temporadas ele deixou de levar alguns 'bichos' por causa das derrotas sofridas nos clássicos. "O Thiago é um jogador que tirou bastante bicho meu na Arábia. Era difícil jogar com ele. Um jogador que sempre fez a diferença, bate muito bem na bola. Estou feliz com a chegada dele, sei que vai agregar muito ao grupo. Ele conversa com todo mundo, é uma grande contratação e vai nos ajudar muito", disse Rafinha. Nas temporadas de 2013 a 2016, Rafinha defendeu o Al-Shabab. Já Thiago teve duas passagens pelo Al-Hilal, sendo a primeira delas de 2009 a 2011 e outra de 2013 a 2015. Portanto, por pelo menos dois anos ambos moraram na capital Riyadh. Nesta terça-feira, Thiago Neves deverá finalizar os últimos exames na Toca da Raposa e assinar um contrato de três anos com o Cruzeiro. Só então o jogador estará em campo para treinar com os novos companheiros, dentre eles Rafinha. "Conversei com ele na hora do almoço. Perguntei sobre algumas coisas na Arábia. Mas foi breve, porque ele tinha que fazer os exames. Essa semana que vamos ficar concentrados, vamos ter tempo de conversar bastante", acrescentou Rafinha.