Brasil perde para Noruega

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já classificada para as oitavas de final do Mundial da França, a seleção brasileira masculina de handebol entrou em quadra nesta terça (17) para enfrentar a Noruega, e saiu derrotada por 39 a 26. Até os 27 minutos, o jogo foi equilibrado. Mas, de repente, o Brasil se perdeu em quadra e a Noruega cresceu, abriu vantagem ainda no primeiro tempo e, a partir daí, só administrou o placar favorável.

No Grupo A, além do Brasil, França, Noruega e Rússia se classificaram antecipadamente. Isso porque os outros dos times da chave, Polônia e Japão, que se enfrentam nesta terça (11), ainda não pontuaram e podem chegar no máximo a quatro pontos, o mesmo que já tem o Brasil.

Como o critério de desempate é o confronto direto, mesmo que o vencedor entre poloneses e japoneses ganhe também na última rodada, não ultrapassaria o Brasil, que derrotou ambas. Desta forma, na última rodada, quando enfrenta a Rússia, na quinta (19), às 11h, o Brasil joga para tentar terminar na terceira colocação do grupo.

MELHOR CAMPANHA

A classificação antecipada às oitavas de final fez a seleção brasileira ao menos igualar seu melhor resultado em Mundiais. Em três oportunidades (1999, 2013 e 2015), o Brasil já chegou a essa fase. Nunca, porém, venceu uma partida de mata-mata no torneio. A grande expectativa do time é chegar em uma inédita quartas de final.

O Mundial da França é o primeiro desafio do Brasil no novo ciclo olímpico e do novo técnico, Washington Nunes, que assumiu o lugar do espanhol Jordi Ribera, de quem era auxiliar. Na Rio-2016, a seleção conquistou o inédito sétimo lugar.