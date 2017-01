Homem suspeito de vender armas para traficantes da Capital é preso

(foto: Franklin de Freitas)

Um homem de 55 anos, suspeito de comercializar armas para traficantes de Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi preso na tarde de segunda-feira (16), em posse de nove armas, entre revólveres e espingardas, além de aproximadamente 560 munições, em uma chácara, situada em São José dos Pinhais. Seu filho, um adolescente de 14 anos, também foi apreendido no local. O trabalho foi realizado pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc).



As investigações tiveram início há 15 dias, após uma denúncia anônima relatando o envolvimento do homem com a venda de armamento para bandidos da Capital.



Com base na denúncia, a equipe da Denarc se deslocou até as proximidades da chácara do suspeito com o intuito de realizar buscas e averiguar a situação. Assim que o homem percebeu a presença de viaturas policias, foi até o portão do local portanto duas espingardas e uma pistola de 9 milímetros na cintura, momento em que foi abordado pela equipe e preso em flagrante no local.



