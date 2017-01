Tanguá, Botânico e MON estão na lista dos atrativos mais bonitos do Brasil

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Curitiba é a cidade com maior número de atrativos na lista dos 20 lugares mais bonitos do Brasil elaborada pelo canal americano de televisão CNN, divulgada nesta terça-feira (17). A CNN escolheu os melhores pontos do Brasil e, dentre eles, apontou o Parque Tanguá, o Jardim Botânico e o Museu Oscar Niemeyer.

A lista pode ser vista em http://edition.cnn.com/2014/06/09/travel/gallery/beautiful-brazil/index.html. As Cataratas do Iguaçu também representam o Paraná na lista da emissora.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana Turra, celebrou a seleção dos atrativos da capital. “Além do aspecto arquitetônico e natural, que se sobressaem pela beleza, chama atenção o fato de que Curitiba conseguiu aproveitar espaços que estavam degradados e transformá-los em parque e atrações. É um orgulho para Curitiba e para o Paraná”, comemora Tatiana.

O Parque Tanguá foi inaugurado por Rafael Greca em 1996, em sua primeira gestão como prefeito de Curitiba. Ao descrevê-lo, a CNN destacou o trabalho de reaproveitamento citado por Tatiana. “Antiga planta de reciclagem de entulho e um local para a eliminação de resíduos industriais, o Parque Tanguá foi regenerado na última década e agora tem uma pista para corrida, ciclovia e uma que d’água e é uma atração turística popular”, diz a descrição do site.

A aposentada norte-americana Joan Bombard, que passeava por Curitiba nesta terça-feira, elegeu o Tanguá como sua atração favorita. “Adorei a Rua das Flores, mas o Parque Tanguá foi o ponto que mais gostei. Também achei muito fácil se locomover pela cidade. É muito bom andar em Curitiba”, relata Joan.

Joan veio a Curitiba em visita à filha, Jennifer Bombard, que é professora e mora em Curitiba há dois anos. Segundo ela, apesar da longa viagem, pretende fazer mais visitas à filha e à cidade.

Botânico

A estufa do Jardim Botânico foi considerada “impressionante” pela publicação, que também deu ênfase ao Jardim das Sensações, onde “os visitantes podem ser vendados para experimentar as texturas e aromas das plantas de uma forma mais concentrada e romântica.”

Museu Oscar Niemeyer

O Museu Oscar Niemeyer (MON) e o Museu Imperial do Brasil, em Petrópolis, foram os únicos museus citados na lista.

A presidente do Instituto Municipal de Turismo lembra que o MON foi eleito em 2012 um dos 20 museus mais bonitos do mundo pelo guia norte-americano Flavorwire, especialista em cultura e crítica de arte. “Além de ser um espaço muito belo, leva o nome de um dos arquitetos mais famosos do mundo”, completa Tatiana.

O renome do autor não escapou à CNN, que lembrou que “Oscar Niemeyer tinha 95 anos quando ele completou o Museu do Olho”, e também lembrou o apelido mais conhecido entre os curitibanos “Popularmente conhecido como ‘O Olho’, a torre tem quatro andares de espaço para exibições.”

Outros atrativos eleitos:

Monte Roraima, Roraima

Canoa Quebrada, Ceará

Cataratas do Iguaçu, Paraná

Fortaleza, Ceará

Pelourinho, Bahia

Parque Estadual do Jalapão, Tocantins

Floresta Amazônica

Dunas de Ganipabu, Rio Grande do Norte

Museus Imperial do Brasil, Rio de Janeiro

Gruta do Lago Azul, Mato Grosso do Sul

Fernando de Noronha, Pernambuco

São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul

Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul

Elevador Lacerda, Bahia

Catedral de Brasília, Distrito Federal

Parque Nacional da Chapada Diamantina, Bahia

Porto de Galinhas, Pernambuco