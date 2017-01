Corintianos serão soltos no Rio, mas terão que ficar fora dos estádios

SERGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Presos desde outubro no Rio após confronto no Maracanã, os 30 torcedores do Corinthians foram beneficiados nesta terça (17) por decisão do juiz Marcelo Rubiolli. O titular do juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares de restrição ao grupo. Eles deverão ser liberados nesta quarta (18). Os torcedores foram presos durante uma briga com policiais na reabertura do Maracanã, no dia 23 de outubro. Em campo, o time do Parque São Jorge empatou com os cariocas, por 2 a 2. Na decisão, Rubiolli impõem a cada réu o comparecimento ao juízo da Comarca de domicilio para informar e justificar as suas atividades até o fim do processo. Os torcedores ficarão proibidos de comparecer aos jogos e outros eventos esportivos do Corinthians, seja o clube mandante ou não da partida, em todo o território nacional. Nos dias de jogo, os réus deverão comparecer e permanecer nas delegacias de polícia distritais, uma hora antes e até meia hora depois do evento. A denúncia do Ministério Público contra os torcedores é de tumulto em eventos esportivos, lesão corporal, dano ao patrimônio público, resistência, corrupção de menor e associação criminosa. Se condenados, as penas podem chegar a 21 anos de prisão. O grupo está preso em Bangu 10, que faz parte do Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio. Na semana passada, quatro torcedores relatam, em carta, o medo da guerra entre facções criminosas que dominam o complexo. Aos amigos, eles pediam ajuda para conseguir transferência de presídio. CRONOLOGIA DAS PRISÕES 23.out Por volta das 16h30, corintianos e PMs entram em confronto; após a partida, cerca de 60 são detidos. 25.out A juíza Marcela Caram determina a prisão preventiva de 31 dos torcedores, entre eles um menor de idade. 9.nov O Ministério Público do Rio denuncia os 31 corintianos, por tumulto em eventos esportivos, lesão corporal, dano ao patrimônio público, resistência, corrupção de menor e associação criminosa. 16.nov A vara da infância do Rio libera o adolescente, após concluir que ele não estava no estádio na hora da briga. 29.nov A desembargadora Suimei Cavalieri concede habeas corpus a Michael Ricci e Gustavo Inocêncio; 28 ainda estão presos preventivamente. 13.dez O TJ do Rio deve julgar os pedidos de habeas corpus de até 22 torcedores, na última sessão do tribunal antes do recesso do Judiciário.