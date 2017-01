Trio suspeito de roubo de joias em Cascavel é preso

Três homens de idades entre 25 e 32 anos foram presos por investigadores do Grupo de Diligências Especiais (GDE) de Cascavel, na última sexta-feira (13), suspeitos por dois assaltos realizados neste mês, em um fábrica de joias localizada no Centro do município. Dois suspeitos foram presos em via pública e o terceiro em sua residência no bairro Floresta.

Segundo apurado pelos investigadores os três homens teriam realizado dois assaltos ao mesmo estabelecimento, o primeiro no início do mês onde os suspeitos invadiram a fábrica durante a noite, renderam os ourives que ainda estava trabalhando, o ameaçaram com extrema violência, utilizando arma de fogo. Em seguida, fugiram do local com um veículo Fox, levando aproximadamente 450 gramas de ouro em anéis, pulseiras e joias de clientes.

