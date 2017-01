Finlandeses do Sonata Arctica anunciam show em Curitiba

(foto: Divulgação)

O grupo finlandês Sonata Arctica, um dos expoentes do Metal Melódico, retornará a Curitiba após o grande sucesso de sua última passagem pelo Brasil, que aconteceu em 2015. A apresentação vai rolar dia 10 de Maio, quarta, no Music Hall (Rua Engenheiros Rebouças, 1645 – Rebouças). O grupo, uma verdadeira referência no estilo, é figura carimbada no país, sempre contando com grandes públicos em todas as suas apresentações por aqui. O show é parte da turnê mundial que divulga o álbum The Ninth Hour.

Os ingressos para a única apresentação na capital paranaense estão a venda, no site Ticket Brasil a partir de R$ 90 a meia entrada, e R$ 95 o ingresso promocional. A abertura ficará por conta do Tierramystica.

A banda

Um dos nomes mais importantes do boom de bandas de Metal Melódico surgido em meados da década de 90, o Sonata Arctica se reinventou e permanece na ativa fazendo trabalhos consistentes. O mais novo álbum dos finlandeses é The Ninth Hour, lançado em outubro último e que marcou 20 anos de estrada da banda.

SERVIÇO

SONATA ARCTICA em CURITIBA

Abertura: Tierramystica

Data: 10 de maio de 2017

Local: Music Hall

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, 1645 – Rebouças

Horário: 19 horas

Ingressos: R$ 90 (meia/1º lote), R$ 95 (promo/1ºlote)

Venda: https://ticketbrasil.com.br/show/4696-sonataarctica-curitiba-pr