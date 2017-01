Bowie e Cohen estão entre os indicados do BRIT Awards

(foto: Divulgação)

Na segunda-feira, 16 de janeiro, a organização do BRIT Awards, premiação anual do mercado fonográfico do Reino Unido, divulgou os indicados do evento que acontece em 22 de fevereiro, em Londres. David Bowie, que em janeiro de 2016 lançou o álbum “★” dois dias antes de seu falecimento, aparece como um dos candidatos a “Melhor Artista Masculino” e “Melhor Álbum do Ano”. Além do disco, Bowie também deixou três músicas inéditas que seriam lançadas após sua morte como parte da trilha sonora do musical “Lazarus” e no EP “No Plan”.

O rapper Craig David será um dos concorrentes de Bowie na categoria de “Melhor Artista Masculino”. A britânica NAO, cantora que se destacou em 2016 com os singles “Fool To Love” e “Girfriend”, é uma das indicadas ao prêmio de “Melhor Artista Feminina”. Já Rag ‘n’ Bone Man, autor do hit “Human” e que já havia vencido o prêmio da crítica “Brits Critics' Choice Awards 2017”, está concorrendo como “Melhor Artista Emergente”.

Outro destaque entre as principais categorias é o Little Mix, indicado a “Melhor Grupo do Ano”. O quarteto ainda concorre na categoria de “Melhor Single”, pela faixa “Shout Out To My Ex”, e “Melhor Vídeo”, pelo clipe de “Hair”, em parceria com Sean Paul. Em “Melhor Single”, elas disputam, entre outros, com os hits “This Is What You Came For”, de Calvin Harris e Rihanna; “Faded”, de Alan Walker; “Pillowtalk”, de Zayn; e “Say You Won’t Let Go”, de James Arthur. Já em “Melhor Vídeo”, a briga sera, entre outros, com “This Is What You Came For”, de Calvin Harris e Rihanna; “History”, do One Direction; “Pillowtalk”, de Zayn, e “Say You Won’t Let Go”, de James Arthur.

Premiações internacionais

Nas categorias internacionais, o poeta, cantor e compositor canadense Leonard Cohen, que faleceu em novembro semanas após o lançamento de seu 14° álbum “You Want It Darker”, concorre ao prêmio de “Melhor Artista Masculino Internacional”. A Tribe Called Quest, grupo de hip-hop que lançou o disco “We Got It From Here… Thank You 4 Your Service” e liderou a Billboard pela primeira vez após 20 anos, é candidato a “Melhor Grupo Internacional”. O Kings of Leon, que também liderou a Billboard com a estreia do disco “Walls”, foi indicado na mesma categoria.

Já no quesito “Melhor Artista Feminina Internacional”, Beyoncé, que em abril lançou o álbum visual “Lemonade”, concorre, entre outros, com sua irmã Solange, que estreou o disco “A Seat at the Table”, e a australiana Sia, que liderou a Billboard pela primeira vez com o single “Cheap Thrills”.