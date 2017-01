Duas mulheres são presas suspeitas de roubo à residências

A Polícia Civil através da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), prendeu na madrugada de terça-feira (17), duas mulheres de idades de 22 e 36 anos são suspeitas de participarem de um roubo a residência realizado em outubro de 2016, no bairro Mercês. Uma foi localizada em sua casa no município de Colombo e outra no litoral do Paraná, na cidade de Guaratuba.



Segundo investigações a quadrilha formada pelas duas suspeitas e mais dois homens que teriam marcado uma consulta em um consultório odontológico localizado em um prédio no bairro Mercês, utilizando nomes falsos.



