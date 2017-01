Design no mobiliário

O mobiliário da S.C.A. Curitiba em tons suaves e neutros, sempre mesclando com branco, contrasta com cores madeiradas da área social (foto: Marcelo Stammer)

O dormitório é o local onde passamos uma boa parte do nosso tempo, então não é por menos que este espaço da casa deve receber uma atenção especial. Um quarto organizado ajuda a relaxar e aproveitar melhor os momentos de descanso. E algumas intervenções fazem toda a diferença. Um ambiente de dormir bem planejado torna as noites mais tranquilas, serenas. Ainda, alguns elementos, quando introduzidos no décor, ajudam no processo de relaxamento até que o sono se manifeste. No projeto assinado pela arquiteta Fernanda Distéfano ampliar os espaços e encontrar soluções ousadas e criativas para deixar o apartamento mais amplo, com um conceito contemporâneo de viver, foi o desafio ao executar esse projeto para um jovem casal. O destaque está na suíte toda projetada com mobiliário planejado da S.C.A. Curitiba, que teve a parede que dividia dois quartos quebrada, integrando-a com o closet. As paredes do banheiro também foram removidas, criando um ambiente único. As cubas ficam na parte aberta do ambiente, e o vaso sanitário e o box são fechados com uma porta de vidro, sem perder o efeito e o conceito de banheiro aberto ao quarto.

Alan Kleina



Na foto, o diretor administrativo e financeiro Marlon Teixeira e o sócio Marcel Teixeira no novo endereço

DE CASA NOVA

Entrando em 2017 com o pé direito, a Maison Corbusier inaugura sua nova loja na Rua Desembargador Costa Carvalho, no Batel. A casa, com estacionamento particular e mais de 300m², passou por uma grande reforma para acomodar os mais de 4 mil itens do catálogo.

Fernando Zequinão



Complexo gastronômico conta com projeto ousado





DESIGN GASTRONÔMICO

A Ca’dore Comida Descomplicada abriu as portas e apresentou ao público um projeto moderno e acolhedor assinado pelo arquiteto Bruno Colle. Reunindo mobiliário de alto padrão distribuído em áreas cobertas e ao ar livre, a proposta é tornar o espaço um novo atrativo turístico na cidade. De olho na sustentabilidade foram utilizados contêineres para abrigar os módulos gastronômicos. Além disso, conta com poço artesiano, aproveitamento de luz natural e toda iluminação do complexo gastronômico é em LED, fornecida pela SPOT Lighting.