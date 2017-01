Fim do Obamacare pode deixar 18 milhões sem seguro, diz estudo

MARCELO NINIO WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Ao menos 18 milhões de pessoas perderão o seguro de saúde até 2018 nos Estados Unidos caso os republicanos levem à frente a promessa de desmontar reforma de saúde implementada pelo presidente Barack Obama sem um plano alternativo, prevê estudo divulgado nesta terça (17). O desmonte do Obamacare, como é conhecida a Lei de Saúde Acessível de 2010, já passou por uma primeira votação no Congresso dos EUA na semana passada e deve ganhar impulso após a posse presidencial de Donald Trump, na sexta (20). "Repelir e substituir" o Obamacare foi uma das principais promessas de Trump em sua campanha. Segundo o estudo do Escritório de Orçamento do Congresso (EOC), órgão não partidário, sem uma alternativa ao Obamacare o número de americanos sem seguro médico pode chegar a 32 milhões em dez anos. No mesmo período, estima a análise, o custo para segurados individuais dobraria. As previsões não são exatamente novas, mas o estudo do EOC reforça as incertezas em torno do esforço de desmontar uma das principais políticas do governo Obama, enquanto os rivais republicanos tentam assegurar que o novo plano será mais econômico para o país sem prejudicar a população. No último fim de semana houve vários protestos no país contra o fim da reforma implementada por Obama. Ocorre que entre os republicanos não há consenso sobre o melhor caminho, aumentando a preocupação de que o Obamacare seja repelido sem um substituto. Há poucos dias, Trump disse em entrevista ao jornal "Washington Post" que seu gabinete estava próximo de concluir um plano que dará "seguro a todos", mas sem entrar em detalhes. A estimativa do EOC leva em conta a expectativa de que dois pilares do Obamacare serão eliminados: a obrigatoriedade de ter um seguro médico para todos os cidadãos e a redução dos subsídios federais que ajudam pessoas de baixa renda a manterem a cobertura. De acordo com o site de checagem de fatos Politifact, hoje há 28 milhões de americanos sem seguro médico, contra 41,3 milhões em 2013, uma redução ocorrida sobretudo graças à expansão do acesso médico com o Obamacare. A divisão despertada pelo tema no Congresso também se reflete na opinião pública. A maioria é contra o plano (52%), de acordo com uma pesquisa recente do site Politico. Mas a mesma pesquisa mostra que 61% acreditam que o Obamacare não deve ser repelido até que haja uma alternativa para ser implementada imediatamente.