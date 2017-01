Vídeo ao vivo no Instagram Stories fica disponível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instagram disponibiliza a partir desta terça (17) a ferramenta para transmissão de vídeo ao vivo na sua seção Stories para usuários brasileiros. O recurso permite compartilhar vídeos e fotos que desaparecem depois de 24 horas. Para utilizar a novidade, é preciso abrir a câmera no Stories e selecionar o modo "ao vivo" que fica abaixo do botão de gravar. Os usuários também poderão descobrir no Top Live, por meio da aba Explorar, os vídeos ao vivo mais populares naquele momento. Essa é mais uma das apostas contra o Snapchat, seu principal rival. A empresa afirma que a ideia do vídeo efêmero é mais pela curtição, e não pela transmissão do evento. Empresas como o Facebook (dona do Instagram), Twitter (por meio do Periscope) e Alphabet (que tem o YouTube em seu portfólio) também têm feito apostas no conteúdo por vídeo ao vivo, mas, no caso delas, a publicação pode ser reproduzida a qualquer momento.