Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank contam que primeira vez foi no cinema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua estreia como youtuber, Giovana Ewbank recebeu o marido Bruno Gagliasso para responder perguntas dos fãs. O vídeo, publicado nesta terça (17), já conta com mais de 30 mil visualizações. Para uma das perguntas mais íntimas, eles contaram que a primeira vez do casal foi em uma sala de cinema. "A gente estava voltando de uma festa e fomos ver um filme", lembrou a atriz e modelo. Em tom de brincadeira, o ator disse que a mulher fez um "charminho" nos meses que antecederam o encontro. "Demorou... Foram três meses. Porque, aí ele já tinha me conhecido melhor e não ia pular fora logo depois. E ele já tinha se apaixonado por mim. Foi muito bom", disse Ewbank. A atriz ainda revelou que, antes do começo do namoro, colegas já tentavam empurrá-la para Gagliasso, mas ela achava que eles "não tinham nada a ver".