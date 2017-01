Mulher morre após passar mal em academia no litoral paranaense

Redação Bem Paraná com Agora Litoral

(foto: Reprodução/ Facebook)

Uma mulher de 32 anos acabou morrendo na tarde de ontem (16) em Paranaguá, no litoral paranaense. De acordo com informações do portal Agora Litoral, Luciane Pretezzi teria sofrido um aneurisma cerebral enquanto fazia exercícios físicos em uma academia.

Uma equipe do Samu foi acionada e foi até o local para tentar reanimar a mulher. Ela chegou a ser encaminhada para o hospital regional, mas não resistiu.

Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá, onde será feito exame de necropsia para apurar se a carga de exercícios que ela estava fazendo tem relação com a morte.