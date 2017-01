OAB diz ter provas de que jovem foi morto pela mãe por ser homossexual

Itaberli ao lado da mãe (foto: Reprodução/ Facebook)

A Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acredita que conseguirá provar que o adolescente Itaberli Lozano, de 17 anos, foi morto pela própria mãe em Cravinhos (SP) por ser homossexual. Uma advogada da comissão revelou que vizinhos e amigos relataram que o jovem era agredido há anos pela mãe por conta de sua identidade sexual.

O jovem foi morto em dezembro, em uma emboscada armada pela mãe, que contou ainda com a ajuda de dois jovens. À polícia, Tatiana Lozano Pereira primeiro afirmou ter assassinado o filho a facadas e, com a ajuda do marido, levado o corpo para o canavial, onde foi queimado.

Mais tarde, porém, mudou a versão, afirmando ter agido com a ajuda de uma adolescente e dois jovens. Com exceção das jovens, todos os outros suspeitos estão presos.

Em entrevista ao portal G1, a advogada Carolina Aram afirmou ter reunido uma série de provas, como áudios e fotos de pessoas próximas à vítima. Com isso, pretende provar que o rapaz já sofria agressão homofóbica há alguns anos.