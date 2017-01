Carpegiani não quer Ronaldinho, diz vice-presidente do Coritiba

Carpegiani: contra a chegada de Ronaldinho (foto: Arquivo Bem Paraná)

A contratação de Ronaldinho Gaúcho não tem apoio unânime dos integrantes do G5 e do técnico do Coritiba, Paulo Cesar Carpegiani. Um dos integrantes do G5, o vice-presidente Gilberto Griebeler, declarou nessa terça-feira (dia 17) que não há consenso entre os dirigentes e que o treinador já deixou clara sua opinião sobre essa negociação.

“Não existe unanimidade no G5. Existe divergência. Não podemos comprometer o aspecto financeiro. E há o posicionamento do treinador que não quer jogador com as características do Ronaldinho”, declarou Griebeler, para a rádio Transamérica.

O G5 é formado pelo presidente Rogério Bacellar e por quatro vices.

Griebeller explicou que o perfil de Ronaldinho não combina com a maneira de Carpegiani trabalhar, “Esse elenco que está voltando a trabalhar agora está fazendo uma forte pré-temporada, estão bem fisicamente, estão voando. E hoje não existe time com dez jogadores rápidos e um lento. O esquema de trabalho de trabalho dele (Carpegiani) não passa por ter um jogador com as características do Ronaldinho”, comentou.

O custo da contratação – especula-se que a proposta do Coritiba será de R$ 300 mil mensais e mais bônus por metas alcançadas – também preocupa o dirigente. “Se for financiado externamente, estamos de acordo”, disse. “Mas se fizermos uma aventura dessa, vamos comprometer a próxima gestão, a gestão que virá no próximo ano”, afirmou, sem saber qual os valores da negociação. “Não sei se é 200, 300 ou 400. É precipitado falar sobre isso”, explicou.

Ronaldinho tem proposta também do Nacional, do Uruguai, que vai disputar a Copa Libertadores 2017. O Coritiba não terá competições internacionais no calendário 2017.