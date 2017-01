Atlético confirma renovação de contrato de Léo

Léo: "Lutamos tanto para alcançar essa vaga e temos que nos preparar para fazer uma ótima campanha” (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético Paranaense confirmou nessa terça-feira (dia 17) a permanência do lateral-direito Léo para a temporada 2017. Em 2016, o jogador estava emprestado pelo Flamengo. O clube paranaense conseguiu agora a renovação desse empréstimo por mais um ano.

Léo acumula 95 partidas com a camisa do Furacão. Em 2013, foi titular na campanha que colocou o time na terceira posição do Brasileiro e na final da Copa do Brasil. Em 2016, foi fundamental no título do Estadual, com assistência para o primeiro gol da decisão. No Brasileirão, que garantiu o Rubro-Negro na Copa Libertadores deste ano, disputou 30 jogos.



“Eu me identifico muito com o Atlético. Não só eu, mas toda a minha família. Gostamos do Clube e da cidade. Sou feliz aqui e fico contente com esta renovação. Meu sangue é rubro-negro”, destacou o lateral. “A forma de trabalho no Clube, a estrutura e o carinho que recebo aqui são especiais. Permanecer me deixa muito satisfeito”, completou.



Destaque nas duas temporadas em que atuou pelo Furacão, Léo fala sobre as boas campanhas que garantiram a equipe na Libertadores. “É difícil comparar os dois anos. A temporada de 2013 foi muito boa. Mas 2016 também foi especial. A vaga na Libertadores nos dois anos coroou estas passagens e me marcaram no Clube. Mas o pensamento é de continuar conquistando coisas importantes aqui no Atlético e lutar por títulos”, ressaltou.



Em 2017, Léo disputará pela terceira vez a Copa Libertadores da América. O jogador esteve nas edições de 2014, com o Flamengo, e 2015, pelo Internacional. “Essa Libertadores é muito importante para o Atlético e para os jogadores. Sei muito bem como é disputar um torneio como esse. É uma oportunidade única, em uma competição diferente. Lutamos tanto para alcançar essa vaga e temos que nos preparar para fazer uma ótima campanha”, concluiu Léo.