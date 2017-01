Radares flagram veículos a mais de 140 km/h no interior do Paraná

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 243 flagrantes de excesso de velocidade em uma operação especial montada na manhã desta terça-feira (17) na BR-467, entre os municípios de Cascavel e Toledo, região oeste do Paraná. Com três radares móveis instalados em sequência, ao longo de um trecho de dez quilômetros da rodovia, a operação durou cerca de duas horas.

Durante esse período, os agentes da PRF flagraram 27 motoristas que ultrapassaram o limite máximo de velocidade em dois dos três pontos de fiscalização. Outros dois motoristas foram flagrados em todos os três locais.

Os dois veículos flagrados nos três radares foram uma caminhonete Toyota Hilux e uma Mitsubishi Pajero. A Hilux passou a 137 km/h no primeiro aparelho. Seis quilômetros à frente, no segundo, passou a 145 km/h. O último equipamento, colocado quatro quilômetros adiante, registrou 128 km/h. Já a Pajero foi flagrada a 130kmh/h, 119 km/h, e 133 km/h, respectivamente.

O limite de velocidade no trecho em questão e é de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados.

O combate ao excesso de velocidade é um dos focos prioritários da Operação Rodovida, que desde dezembro é desenvolvida pela PRF, em parceria com órgãos estaduais e municipais de trânsito. A operação vai até 5 de março.

O objetivo desse tipo de operação é flagrar os motoristas que insistem em transitar acima do limite de velocidade permitido pela via durante todo o seu deslocamento.

Há motoristas que continuam a acelerar o veículo e a cometer a infração mesmo após passar pelo primeiro radar, imaginando que a partir daquele ponto não haverá mais fiscalização, o que eleva os riscos de acidentes.

Os condutores flagrados acima do limite máximo de velocidade receberão multas que variam de R$ 130 a R$ 880, conforme o percentual de excesso de velocidade constatado.

Nos casos mais graves, além da multa, o motorista terá ainda o seu direito de dirigir suspenso.

A BR-467, que liga Cascavel a Toledo, tem aproximadamente 50 quilômetros de extensão. Ela tem pista duplicada, o que favorece o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidente nesse trecho.

No ano passado, 8.234 motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade na BR-467. Ao menos 17% dos acidentes registrados pela PRF em 2016 na rodovia tiveram como causa provável a velocidade. Em 2015, quatro dos nove óbitos registrados na BR-467 tiveram como causa a velocidade incompatível com o local do acidente.