Grafite promete 30 gols e tenta repetir parceria campeã de 2005

Carlos Alberto, Grafite e Luis Henrique: novos reforços (foto: Geraldo Bubniak)

O atacante Grafite, 37 anos e 1,89 m de altura, foi apresentado à imprensa nessa terça-feira (dia 17) como novo reforço do Atlético Paranaense. Junto com ele, foram apresentados também o meia Carlos Alberto, ex-Figueirense, e o atacante Luis Henrique, ex-Botafogo.

Na entrevista coletiva, Grafite estipulou a meta de 30 gols em 2017. “Sei do meu potencial, do peso que meu nome tem em campo e o torcedor vai esperar gols”, afirmou o atacante. “É um número bom, maior do que no ano passado, quando estipulei a meta de 30 gols e faltaram seis”, disse o jogador, que foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Santa Cruz, com 13 gols em 31 partidas. No total de 2016, ele fez 24 gols em 56 jogos. “Que eu possa dividir com os companheiros essa responsabilidade, que não fique só comigo”, completou.

No Atlético, Grafite busca seu segundo título da Copa Libertadores. Ele conquistou a competição em 2005, marcando quatro gols em nove partidas pelo São Paulo, sob o comando do técnico Paulo Autuori. “É um grande prazer voltar a trabalhar com ele e espero repetir o sucesso que tivemos em 2005”, completou. Autuori já tem dois títulos da competição continental – além de vencer em 2005 com o São Paulo, ganhou em 1997 com o Cruzeiro.

Grafite teve seu auge no futebol alemão, defendendo o Wolfsburg. Foi campeão nacional (2008-09) e artilheiro daquela competição, com 28 gols. No total, ficou no clube de 2007 a 2011 e somou 75 gols, 26 assistências e 130 jogos. Nesse período, chegou à seleção brasileira, convocado pelo técnico Dunga. Disputou quatro jogos e fez um gol com a camisa da equipe nacional.