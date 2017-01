Deslizamentos deixam brasileiros ilhados em estrada na Argentina

DANIEL AVELAR SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 58 brasileiros está há mais de 48 horas impedido de prosseguir viagem em uma estrada na Argentina. Nos últimos dias, chuvas fortes provocaram inundações e deslizamentos de terra, deixando trechos da rodovia bloqueados. O grupo, composto principalmente por paranaenses, retorna de ônibus de uma excursão no Peru e entrou na Argentina após passagem pelo Chile. No domingo (15), deslizamentos de terra deixaram o grupo ilhado na rodovia 51 na altura de Engenheiro Maury, a cerca de 70 quilômetros da cidade de Salta. Viajantes argentinos também se encontram na mesma situação. Nesta terça-feira (17), as autoridades argentinas ofereceram ajuda humanitária para o grupo pela primeira vez. Brasileiros que estão no local relataram ter recebido uma quantidade pequena de água e panetone. "As próprias pessoas que estão aqui têm se apoiado, dividindo comida, tentando se ajudar de uma maneira ou de outra", relatou ao site ParanaPortal Vanda Serafim, que mora em Maringá e faz parte do grupo de viajantes. Paula Morroni, também de Maringá, diz em publicação no Facebook que, apesar das dificuldades, o grupo passa bem. "Ainda tem comida no povoado perto e o Exército [está] mandando água. Estamos em segurança e dormindo dentro do ônibus", afirma. Fotos publicadas por Morroni mostram dezenas de pessoas aglomeradas na estrada entre ônibus, caminhões e carros. A comida parece ser preparada em fogões improvisados com tijolos na beira da rodovia. Segundo a reportagem apurou, o Consulado do Brasil em Córdoba mantém contato com as autoridades locais e aguarda os trabalhos do Exército para que seja liberada uma rota alternativa. A expectativa é de que o grupo possa seguir viagem ainda nesta terça-feira.