Os preços no comércio eletrônico registraram deflação em dezembro pela primeira vez após 21 meses de alta. O Índice Fipe Buscapé registrou queda de 2,01% no último mês do ano na comparação com igual período de 2015. A retração foi alavancada por categorias de alto volume como Telefonia, que registrou queda de 9,71%, Moda e Acessórios, com recuo de 5,35%, e Eletrônicos, com diminuição de 2,77%.