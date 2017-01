Palestra ensina a economizar

Cartilhas ajudam famílias a se programarem (foto: Aliocha Mauricio/SEDS)

A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, em parceria com Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC-PR), promoverá palestras sobre orçamento doméstico para famílias de 150 municípios atendidos pelo programa Família Paranaense. O termo de cooperação técnica foi assinado ontem, no Palácio das Araucárias, em Curitiba, pela secretária em exercício da Família e Desenvolvimento Social, Letícia Raymundo, e o presidente do CRC-PR, Marcos Sebastião Rigoni de Mello.

A secretária em exercício conta que o objetivo da ação é conscientizar as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social sobre a importância de planejar as despesas, administrar o dinheiro e evitar dívidas. “O Família Paranaense busca emancipar as famílias e esse cuidado com o orçamento familiar é mais uma das ações para que isso aconteça”, destaca Letícia. “É essencial que elas aprendam a controlar a sua vida financeira, identificar suas prioridades, fazer o seu dinheiro render mais e assim mudem suas vidas”.