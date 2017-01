Leitura na Saraiva

A Saraiva do Shopping Mueller promove mensalmente lançamentos, encontros, atividades infantis como oficinas de arte, música, yoga, contação de histórias e várias outras atrações voltadas o público. Confira a agenda do mês com as ações pensadas para as crianças. Elas também estão disponíveis no site: http://www.saraivaconteudo.com.br/Eventos/

No próximo sábado, às 16 horas, tem a Hora da Criança — Contação de História, A raposa e as uvas, com Grupo Contarte. A Raposa e as Uvas conta a história de uma raposa que tenta, sem sucesso, comer um cacho de convidativas uvas penduradas em uma vinha alta, mas ao não obter sucesso desdenha do própria vontade.

No dia 28 de janeiro também às 16 horas, a Hora da Criança tem a história Troca troca, com Cia Girolê. André estava estreando sua nova bicicleta, quando viu Benedito puxando um lindo caminhão de brinquedo que ele mesmo fizera. Na mesma hora André perguntou se o Benedito não queria trocar por uma bicicleta. E as trocas estavam apenas começando.