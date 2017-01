Festival conta até com preparação de sucos

A Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura é parceira da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude no Festival de Férias 2017 e levará sua Unidade de Educação Alimentar ao Festival de Férias. A cada dia, duas regionais vão receber a van com uma cozinha adaptada, em que nutricionais e técnicos ensinarão às crianças como preparar saborosos sucos. Elas também serão orientadas sobre a importância de consumir alimentos saudáveis e corretamente manipulados. Além disso, os pequenos receberão uma lúdica cartilha com informações sobre higiene, separação de lixo e alimentos in natura ricos em vitaminas.

A unidade móvel estará percorrendo as duas regionais sempre às 14 e às 15 horas. Na segunda-feira ela estará nas regionais do Bairro Novo e Pinheirinho. Na terça-feira, Tatuquara e CIC. Na quarta-feira, Boqueirão e Cajuru. Na quinta-feira, Portão e Matriz. Na sexta-feira, Boa Vista e Santa Felicidade.

“Buscamos criar uma programação diversificada para que as crianças possam se divertir e participar de atividades recreativas gratuitas que estimulam sua criatividade, convívio social e cidadania no período de férias escolares”, disse o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Lazer pelos telefones: (41) 3350-3715 ou (41) 3350-3714 e nos núcleos da secretaria nas Regionais Administrativas.