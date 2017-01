No Shopping Estação, espaço recria um pedacinho da praia: férias escolares ainda duram mais um mês (foto: Franklin de Freitas)

As férias escolares para a maioria dos estudantes de Curitiba ainda deve durar quase um mês. Com isso, muitas atrações de férias estão programadas nos shoppings e nas regionais da Capital. Tem até uma simulação de praia para quem não conseguiu descer até o Litoral e aproveitar a areia.

Desde a semana passada, o Shopping Estação abriu o espaço Praia do Estação, onde foi recriado um pedacinho do Litoral, com areia de verdade e atividades infantis. Uma estrutura foi montada para tornar a atração ainda mais real, com 9 toneladas de areia, 115 mil bolinhas, palmeiras naturais e um navio cenográfico. A atração segue até o dia 21 de fevereiro, mas é cobrada.

Na próxima semana começam as atividades da Prefeitura de Curitiba no Festival de Férias nas regionais. Jogos, brinquedos, gincanas, oficinas e muita diversão estão reservados para crianças de 6 a 12 anos de 23 a 27 de janeiro. O festival oferecerá atividades em diversos locais, como Centros de Esporte e Lazer (CEL), Ruas da Cidadania e entidades sociais, nas dez regionais administrativas da Prefeitura.

O festival acontece no período das 14 às 17 horas, sempre com a supervisão de profissionais da Secretaria do Esporte. Durante toda a semana serão desenvolvidas atividades esportivas, recreativas e culturais que incluem jogos, brinquedos infláveis, oficina de ciclismo, escalada, skate, gincanas, oficina de bolha de sabão e pintura de rosto e de chão.

A participação no Festival de Férias é gratuita e não é necessário fazer inscrição.

Mar de bolinhas — No Shopping São José as atrações de férias são o Teatro Casa da Árvore e o Mar de Bolinhas. O Teatro Casa da Árvore retorna com sua programação normal com apresentações gratuitas aos sábados e domingos às 16 horas, e durante o mês de janeiro traz uma proposta inédita com a Oficina de iniciação teatral para crianças. Com duração de duas horas, acontece nas quintas-feiras (12, 19 e 26), das 15 às 17 horas, e é destinada para crianças de 6 a 10 anos, com jogos teatrais, improvisos e brincadeiras.

Também em janeiro, retorna ao São José o Mar de Bolinhas. A atração, que conquistou os visitantes em 2016, estará na praça de eventos a partir de hoje até 6 de março. A entrada na piscina de bolinhas é cobrada.