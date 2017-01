Unicamp faz prova equilibrada e nível médio de dificuldade, dizem docentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp encerrou nesta terça-feira (17) a maratona de provas da segunda fase do vestibular 2017. Para professores de cursinhos ouvidos pela reportagem, os candidatos encontraram uma prova equilibrada nos três dias, com nível médio de dificuldade. "O aluno bem preparado conseguiu fazer", diz Daniel Perry, coordenador do Anglo. As provas foram aplicadas em dezoito cidades e tiveram a menor abstenções dos últimos seis anos. Segundo a Comvest, responsável pelo vestibular, as ausências começaram em 10%, no domingo (15), e chegaram a 11,2% nesta terça. No ano passado, ela chegou a 15% no terceiro dia. "A prova desse ano manteve o nível de prova tradicional, mas surpreendeu em alguns pontos. Ela abordou física moderna, não cobrou química orgânica e acabou trazendo a química ambiental", afirmou Saray Azenha, diretora pedagógica da Oficina do Estudante, que também citou o equilíbrio da prova nos três dias. O professor de química Bruno Valle, do cursinho Objetivo, por outro lado, apontou um pouco mais de dificuldade na prova desta terça. "Principalmente as questões de química e física. Houve uma mescla de conceitos clássicos com outros cenários contemporâneos. Exigiu uma capacidade de intelecção, leitura e interpretação", afirma. Marcelo Dias, coordenador-geral do Etapa, destacou ainda a boa contextualização da prova. "Unicamp estava muito antenada com a proposta de prova contextualizada, moderna, no sentido de uso de gráfico, charge, figuras, que levam o aluno a interpretar. Não foi só técnica, foram cuidadosos com a escolha do assunto", avalia. Ele destacou que as provas de história e matemática, realizadas na segunda (16), foram as que mais destoaram das demais disciplinas. A primeira pelo alto nível de dificuldade e a segunda pelo pouco contexto, pelos enunciados mais diretos. "As outras foram todas bem interessantes", afirma Dias. Todos os professores ouvidos pela reportagem destacaram ainda uma questão de biologia sobre o desastre da cidade mineira de Mariana, ocorrido no final de 2015 pela atualidade. Com ela, foi abordado o impacto do rompimento da barragem da Samarco na biodiversidade, no ambiente marinho. Ao todo, 73.489 pessoas se inscreveram no vestibular deste ano, que oferece 3.330 vagas em 70 cursos. Os candidatos que tentam uma vaga em arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança farão a prova de habilidade específica entre os dias 23 e 26 de janeiro. A divulgação da primeira chamada acontece em 13 de fevereiro.