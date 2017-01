Paraná reforça pedido para “se livrar” de presos de facções

O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Wagner Mesquita, apresentou um novo pedido de transferência de 28 líderes de facções criminosas detidos no Paraná para presídios federais.

O pedido foi reiterado ontem, durante reunião comandada pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, com secretários da Segurança e Administração Penitenciária de todo o País, sobre o Plano Nacional de Segurança Pública — uma resposta do governo federal para as rebeliões ocorridas nas penitenciárias de alguns estados.

O pedido do Paraná será analisado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que poderá encaminhar para a Justiça Federal do estado que tiver vaga em uma unidade prisional federal. Em março de 2016, o Estado do Paraná já havia solicitado a transferência de líderes de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Eles foram identificados durante a Operação Alexandria, que resultou em 767 mandados de prisão contra membros desta facção. O pedido, porém, ainda não foi apreciado.

“É necessário fazer o isolamento urgente dos líderes destas facções criminosas que hoje estão no Paraná”, explicou Mesquita.