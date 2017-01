Por dia, polícia apreende 19 armas em todo o Paraná

Entre 2012 e setembro do ano passado, 33.718 armas foram apreendidas no Paraná, o que dá uma média de 19 armas por dia. Estas armas apreendidas normalmente são destruídas, encaminhadas ao Exército ou então, reaproveitadas para uso da própria polícia, conforme seu estado e modelo.

Estas apreensões são as feitas pelas polícias do Paraná, sem contar o que a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal apreendem nas suas operações.

Lembrando ainda que o Paraná está na rota do tráfico de armas. Alguns anos atrás, um levantamento da Polícia Federal identificou pelo menos 17 cidades de fronteira que funcionavam como porta entrada de armas ilegais no Brasil. Duas delas são paranaenses, Foz do Iguaçu e Guaíra. Além das cidades, contudo, o estado conta com outra importante porta de entrada para armas de fogo — o porto de Paranaguá.

No final do ano passado, a Secretaria Estadual de Segurança Pública anunciou a compra de pistolas Glock, munições, viaturas, armas, coletes balísticos e diversos outros equipamentos para as polícias do Paraná. O valor de todo o aparato chega a R$ 3,7 milhões, sendo que mais da metade do investimento foi conseguido através de um convênio com Força Nacional firmado entre o governo do Paraná e a União.